伝食は7月16日、「かにファクトリー 甲羅組」を福井県敦賀市にグランドオープンする。玄関前のかにのモニュメント同施設は、日本初の"かにのオープンファクトリー"。7月16日のグランドオープンに向けて最終段階に入っており、5月現在は施設外構の整備が完了。シンボルとなる「ふわふわドーム」や芝生広場が姿を現したほか、専用シャトルバスも完成したという。(左)玄関前撮影スポット/(右)かにの殻むき体験○親子でくつろげる「玄