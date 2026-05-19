ドジャースの球団公式インスタグラムのストーリーズが18日（日本時間19日）に更新され、大谷翔平投手（31）ら選手が私服で球場入りする姿が公開された。チームはこの日から敵地でパドレスと首位攻防3連戦を行う。球団の公式インスタグラムはストリーズや動画で選手たちが敵地ペトコ・パークに入る様子を公開した。大谷はグレーのブルゾンに白Tシャツ、グレーのパンツと“グレーコーデ”で球場入り。佐々木はナイキのロゴが胸