mybaseが運営する飲食商業施設「SUNNY TERRACE」(北海道北広島市)に5月18日、サウナ施設「洞サウナ」と玄米うどん専門店「絵空事(えそらごと)」がオープンする。サウナ施設「洞サウナ」石洞飲食商業施設「SUNNY TERRACE」は、北海道日本ハムファイターズOBである斎藤佑樹氏が代表取締役を務めるmybaseが手掛けている。今回オープンする「洞サウナ(DO SAUNA)」は、光・音・香りが共鳴するミュージックロウリュを備えた没入型サウナ