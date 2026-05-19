Metaは間もなく8000人規模の大規模レイオフを実施する予定ですが、それに先立ち、7000人の従業員をAI関連の新たな職務に再配置していることが社内メモから明らかになりました。Meta Moves 7,000 Workers Into AI Roles Ahead of Job Cuts - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/meta-moves-7-000-workers-into-ai-roles-ahead-of-job-cutsBloombergが入手したMeta最高人事責任者のメモによると、対象とな