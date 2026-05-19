◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズのアダム・マッコ投手が５―３で迎えた６回２死一塁から３番手で登板。メジャー史上初のスロバキア生まれの選手としてデビューした。エスカラをボールカウント２―１からの４球目、外角低めのスライダーで一ゴロに打ち取った。回をまたいだ７回はヤンキースの上位打線と対戦。ゴールドシュミットを一ゴロ