ハードルが高く思われがちな魚おかずですが、切り身を使えば15分で作れるんです！ そんなとき頼れるのは、下処理いらずの切り身魚「めかじき」。くせが少なく食べやすいめかじきを、しょうが焼き風の甘辛味に仕上げます。さらにフライパンで野菜も一緒に炒めれば、主菜＋つけ合わせが同時に完成！ しっかり味でお弁当に入れるのもおすすめ。2品合わせて、1人分あたり191カロリーとヘルシーなのも嬉しいポイントです♪『めかじきの