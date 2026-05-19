定年後の働き方と給付金はどうなる？定年後に働く場合の3つの選択肢とは 定年後の働き方と給付金 定年後に働く場合の3つの選択肢 従来であれば定年後は退職金と年金で悠々自適なセカンドライフを送るのが一般的でしたが、ライフスタイルの変化や多様化した働き方が要因となり、近年は定年後も働くという人が多くなってきました。定年後に働く場合、退職した企業でまた働く「再雇用」、新しい職場で働く「再就職」、フリ}