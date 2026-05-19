動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動⑦股関節 身体の部分分けと基本運動⑦股関節 股関節が安定する「しこ」のポジションのために 股関節の基本運動には、「屈曲と伸展」「外転と内転」「外旋と内旋」という６つがあります。太ももが前にでる動きが屈曲で、後ろに引く動きが伸展です。また脚を開く動きが外転、閉じる動きが内転になります。そして脚を内方にねじる動きが内旋、外方に