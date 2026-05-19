性について話し合える親子関係を築くには？ 3歳から性教育をするといいのは、なぜ？ 世界の性教育の基準、ユネスコの「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」によると、性教育は5歳からといわれています。でも、興味をもったタイミングが一番話を聞いてくれるのではないでしょうか。 3歳くらいになると、言葉の意味もちゃんとわかってきて、理解することができるようになります。お父さんとお母さんの体の違い、