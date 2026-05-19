消防によりますと、19日午前9時半すぎ、福岡県久留米市山本町耳納で「杉の木が燃えている。草刈り中に燃えた。山頂に向かって燃え広がっている」と119番通報がありました。消防が出動しています。FBSの情報カメラからは、白い煙が上がっているのが確認できます。