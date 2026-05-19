東京時間10:06現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝107.60（-1.06-0.98%） 昨日NY市場は続伸、トランプ大統領が本日予定されていたイランへの攻撃を見送ったことで少し下げるも高い水準