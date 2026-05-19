東京時間10:07現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24068.00（+308.00+1.30%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4567.90（+9.90+0.22%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はNY市場で続落。次回外は自律反発。東京金は円安を支えにしっかり