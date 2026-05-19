◇ナ・リーグカブス ― ブルワーズ（2026年5月18日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が18日（日本時間19日）、本拠でのブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発。第3打席で2試合連続安打をマークした。ブルワーズの先発右腕・スプロートに対し、初回2死一、三塁の先制機は左飛。4回の第2打席は遊ゴロに倒れたが、3―9で迎えた6回先頭打者の第3打席で相手2番手左腕ドロハンのカーブをとらえ、左翼線へシングルヒットを放っ