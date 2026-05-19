韓国訪問のため羽田空港を出発する高市首相（右）＝19日午前高市早苗首相は19日午前、韓国の慶尚北道安東で李在明大統領と会談するため、政府専用機で羽田空港を出発した。午後に開く会談では、緊張が続く中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定確保や、石油関連製品のサプライチェーン（供給網）強化に向けた連携を確認する見通しだ。首相は出発前、官邸で記者団に「エネルギーに関して具体的な協力の在り方を議論してい