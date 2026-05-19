【ロンドン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は18日、日本と英国、イタリアの3カ国による次期戦闘機の共同開発で、英政府が60億ポンド（約1兆2700億円）規模を拠出する方針だと報じた。財政難から防衛投資の長期計画を策定できずにいる英国に対し、開発の遅れを懸念する日本が圧力をかけたという。3カ国政府による国際機関GIGO（ジャイゴ）は4月、次期戦闘機の設計などを担う合弁会社「エッジウィング」と契約を締結し