女子ゴルフの原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が19日までにインスタグラムを更新。近況ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「最近のいろいろ」とつづり始めた。近況ショットを投稿する中で「ぴなことのいつも楽しいあれこれ」と渋野日向子とのオフ2ショットを投稿した。さらに「連日の4時起きでラウンド終えたガンギマリ俺」と寝そべり自撮りショットも公開した。「本当に24時間が短すぎるなー。