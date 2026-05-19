元フジテレビで弁護士の菊間千乃氏が１９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、栃木県での強盗殺人事件で１６歳の少年たちが逮捕された問題について、もしも身分証などを渡したとしても「警察を信じて戻って欲しい」と訴えた。この日は栃木県の強盗殺人事件で、実行役で１６歳の少年達が逮捕され、指示役の夫婦も逮捕されたニュースの続報を伝えた。今回の事件は匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウで、