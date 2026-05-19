19日午前、日韓首脳会談のため韓国へ向かう高市早苗総理は記者団の取材に対し「日韓関係の一層の発展に向けた方向性について、李在明大統領とじっくり議論を深めて成果をもたらすということを楽しみにいたしております」などとにこやかに語った。【映像】高市総理の表情が変わった瞬間（実際の様子）だが、次の質問でその表情は変わる。記者が「週刊誌の報道についてお伺いします。総裁選や衆院選で、総理の陣営が他候補を中傷