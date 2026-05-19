広島ドラゴンフライズは5月19日、2026－27シーズンにおいて朝山正悟ヘッドコーチをはじめ、松井康司トップアシスタントコーチ、池谷智明AC、山鹿誠弘AC、坂本ジェイACとの契約合意を発表した。 6月1日に45歳の誕生日を迎える朝山HCは現役時代、日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）、オーエスジーフェニックス現三遠ネオフェニックス）、レラカムイ北海道（現レバ