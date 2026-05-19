ティアンドエスグループ、クエスト、アルゴグラフィックスなど“キオクシア関連”に位置付けられる銘柄に投資マネーが向かっている。キオクシアホールディングスは足もとの業績が飛躍的に伸びており、前週末１５日に開示した２６年４～６月期の業績予想が驚異的な変化率でマーケットの耳目を驚かせた。最終利益は前年同期比４８倍の８６９０億円を見込んでおり、ＡＩサーバーのストレ