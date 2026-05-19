シンプレクス・ホールディングスが急反発し年初来高値を更新している。１８日の取引終了後に、２６年９月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年９月末日時点で６００株以上を保有する株主を対象に、特設サイトで食品、電化製品、体験ギフトなどと交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて３０００～２万５０００ポイント提供する。 出所：MINKABU PRESS