「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、技術承継機構が「売り予想数上昇」で５位となっている。 １９日の東京市場で、技術承継機構は大幅に３日続伸。１５日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算が引き続き好材料視されているもよう。ただ、足もとでの急ピッチな株価上昇に警戒感もあるようで、それが売り予想数上昇につながっている