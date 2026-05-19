テスホールディングスが急騰を続け、ストップ高の水準となる１０８０円でカイ気配のまま張り付いている。１９日付日本経済新聞朝刊は「大和証券グループ本社が蓄電所事業に参入する」と報じた。記事によると、大和証券グループ本社はあおぞら銀行から資金調達し、２０３０年までに１０００億円を投じる。大和はこれまで小規模な蓄電所を手掛けてきたが、本格的に事業化するのは初めてになると伝えている。テス