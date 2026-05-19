１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０１銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円１６銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時３０分頃に１５８円８０銭で推移していたが、その後、午前１０時にかけ１５９円００銭近辺に値を上げた。内閣府がこの日の朝方に発表した１～３月期