タンパク質は身体に欠かせない栄養素ですが、腎機能が低下している方にとっては摂り過ぎが腎臓への負担につながる可能性があります。なぜ制限が必要なのか、どの程度が適切なのかを正しく理解することが、食事療法を無理なく続けるための第一歩です。本記事では、タンパク質が腎臓に与える影響と、CKDのステージ別の摂取目安量について詳しく解説します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現