【その他の画像・動画等を元記事で観る】 伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）より、伝説のステージを圧巻のパフォーマンスで再現した本編映像『ビリー・ジーン編』が解禁された。 ■ムーンウォークの練習ではマイケルの映像をコマ送りで分析 早くも北米の興行収入は2億8,000万ドルと『ボヘミアン・ラプソディ