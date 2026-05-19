【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、ニューシングル「Lonesome rabbit」のMVを公開。同時に先行配信もスタートした。 ■櫻坂46のダンスパフォーマンス力によりフォーカスした作品 今作のセンターは、二期生の森田ひかる。MV監督は、13thシングル「Unhappy birthday構文」を手掛けたMasaki Watanabe(maxilla)が務めた。 MVは、色味をシンプルにし、櫻坂46の武器であるダンス