俳優・市村正親の長男・市村優汰（18）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。【写真】久しぶりの近影公開…黒髪姿の市村優汰、市村は「Shibuya」とつづり、グレーのデニムが印象的なコーデで街中に佇む自身のソロショットを公開。ヘアスタイルも短め＆黒髪と、落ち着いた雰囲気を醸し出している。この投稿には「かっこいいなぁやっぱり」「久しぶりの投稿感謝」「髪切って更にかっこいい」との反響が寄