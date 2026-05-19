TBS系「news23」のキャスターを務めるフリーアナウンサー小川彩佳は18日夜の放送で、高市早苗首相が同日、2026年度補正予算案編成の検討を関係閣僚に指示したことについてコメントした。番組では、2026年度予算が先月成立したばかりのタイミングで、早くも補正予算案編成検討の指示をする形になった背景について報道。補正予算編成は通常、秋以降に対応されるため、前倒しする形で編成されれば異例の対応となる。高市首相はこれま