日本時間17日のエンゼルス-ドジャース戦16日（日本時間17日）に行われた米大リーグのエンゼルス―ドジャース戦（エンゼルスタジアム）でフ ィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が始球式の大役を務めた。得意のジャンプを決めてからの快投に、改めて驚きが広がっている。エンゼルスタジアムのマウンド手前に立ったのは、17歳の島田だった。木下グループ提供の映画「Michael／マイケル」の日本公開日、6月12日から背