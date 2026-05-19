ソニーのゲームブランドであるPlayStationは、近年PlayStation独占タイトルとしてリリースしたゲームをPCにも移植するという戦略を採用してきました。しかし、今後はストーリー重視の独占タイトルはPCに移植せず、PlayStation独占タイトルのままにする方針であることが明らかになっています。Sony Pulls Back From PlayStation Games on PC - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-04/sony-pulls-back-from-p