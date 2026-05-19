日本時間9日にIL入り米大リーグ、ドジャースに悲報が飛び込んだ。8日（日本時間9日）に「腰の痙攣」で負傷者リスト（IL）に入ったタイラー・グラスノー投手について、デーブ・ロバーツ監督が18日（同19日）に言及。痛みが悪化し、復帰時期は未定と明かした。18日（同19日）の敵地パドレス戦の約2時間前に取材に応じた指揮官。グラスノーについて問われると、「順調だと思う」とした一方で、「彼はロサンゼルスの自宅にいて、キ