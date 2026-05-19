6月12日より公開される“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日日本公開）より本編映像が解禁。1983年5月16日放送の伝説的テレビ特番『モータウン25周年記念コンサート（Motown 25： Yesterday, Today, Forever）』で、マイケルが「ビリー・ジーン」を披露した伝説のステージシーンを収めている。併せて本作が、6月3日より3日間限定でIMAX（R）先行上映されることが決まっ