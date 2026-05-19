サッカー元日本代表ＭＦ本田圭（３９）の雰囲気ガラリな近影が話題になっている。本田は１８日までに自身の自身のインスタグラムを更新。「Ｉ’ｍｗａｉｔｉｎｇｆｏｒａｃａｒ．」（車を待っています）と空港でのオフショットをアップした。その姿は眼鏡をかけ、前髪を下ろして印象をガラリ。リラックスした表情もピッチ上とは別人のようだ。ファンは「ムスカやん」「雰囲気かわりましたね」「メガネめずらしい」