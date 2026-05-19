カルロ・アンチェロッティ監督「1年を通して評価してきた」北中米ワールドカップ（W杯）に臨むブラジル代表メンバー26人が現地時間5月18日に発表となり、注目されていたFWネイマールが選出された。カルロ・アンチェロッティ監督は「1年を通して評価してきた」と34歳の招集理由を明かした。ブラジルメディア「ge.globo」が報じた。ブラジル代表として歴代最多得点記録（79得点）を保持するネイマールだが、最後に代表としてプレ