実業家で女優のグウィネス・パルトロウとロックバンド・コールドプレイのボーカル、クリス・マーティンの娘であるアップル・マーティン(21)が、フランスのファッションハウス、クロエの新広告キャンペーンの顔に起用された。今回のキャンペーンは「終わりのない夏の午後に漂う、裸足の空想」を呼び起こすことをテーマとしている。 【写真】オーラが違うトップ女優の競演アッ