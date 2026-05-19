記事ポイントPHP・Python・Rubyなどスクリプト言語から.NET・Java・Goなどコンパイル言語まで14の開発言語に対応GUIアプリ「PaoZip Studio」とCLIの両方でソースコード・コンパイル済みバイナリを暗号化保護できます配布先の利用者環境にランタイムライセンスは不要で、1ライセンス11,000円（税込）から導入できます パオ・アット・オフィスは2026年5月19日、開発者向けコード暗号化保護ツール「PaoZip」を正式リリースします