記事ポイント臭気を”監視するシステム”から”問題解決支援ツール”へ進化AIへ自然な文章で質問するだけで臭気データの傾向を自動分析2026年5月20日〜22日の東京ビッグサイトで機能を初公開予定 工場や事業所の臭気管理において、データは蓄積できても分析や原因特定に時間がかかるという声が増えています。創業35年の臭気対策専門会社・カルモアは、クラウド対応版 定点式におい観測システム「LIMOS（リモス）」に、AIによ