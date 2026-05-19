記事ポイント2026年6月5日、JR大阪駅西口直結のバルチカ03に旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」がグランドオープン看板メニューは旨辛餡掛けスープの「ギルティラーメン」（税込1,200円）と、「麺と肉だいつる」公認の「鶴橋ホルモンまぜそば」（税込1,300円）グランドオープン記念として来店者全員に「一生めし(小)」無料券を配布 大阪・梅田に、中毒系旨辛麺の新専門店が誕生します。ホルモンまぜそば発祥店「麺と肉だいつる」との