記事ポイント運輸・物流業界の安全対策とDX推進を軸にした専門展示会が東京ビッグサイトで3日間開催60社以上が出展し、AI配送最適化・自動点呼・ドライバー健康管理など現場導入可能なソリューションが集結業界有識者8名による特別講演では、法改正対応・人手不足解決・健康起因事故防止のテーマを網羅 ドライバー不足の深刻化、長時間労働の是正、健康起因事故の防止──運輸・物流業界が一度に直面するこれらの課題に対応す