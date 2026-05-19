記事ポイントLAETOLI株式会社が運営する不動産投資クラウドファンディング「COZUCHI」が、2026年4月末時点で129件・約1,110億円のファンドをすべて元本毀損なく運用終了優先劣後構造・厳格な物件審査・マスターリース活用など複数の投資家保護の仕組みを採用サービス開始以降、総ファンド数145件・累計投資額約1,365億円で元本割れゼロを継続 不動産投資をインターネット経由で少額から始められるサービスとして注目を集める