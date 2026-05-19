韓国・日本政府が19日、慶尚北道安東（アンドン）で開催される李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相の首脳会談を機に、エネルギー安全保障協力強化策を共同発表する方向で調整中と伝えられた。読売新聞によると、両国政府は首脳会談後に発表する共同報道発表文に、緊急事態発生時に原油や石油製品の相互支援をする協力体制や官民対話の推進策を盛り込む予定だ。また、韓国の産業通商資源部と日本の経済産業省による「産業