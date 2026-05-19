記事ポイント鰻2匹分を重箱に山盛りにした「マウンテン重」が4,800円（税込）で登場藤沢産酒米「五百万石」を使った地酒「藤田熊醸」とのペアリングが楽しめます藤沢駅南口から徒歩2分、ランチ・ディナーともに営業中 神奈川県藤沢市に、重箱から鰻が山のように積み上がる新メニューが誕生します。鰻専門店「酒と鰻と定食と。うなやま」が、大ぶりな鰻を2匹分使用した「マウンテン重」を4,800円（税込）で提供しています。地