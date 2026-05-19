記事ポイント39年続く嵐山の初夏の恒例チャリティーイベントが2026年6月13日・14日に開催炭火焼き若鮎の試食は1日限定400匹・1口1,500円（1ドリンク付き）の事前予約制鮎のつかみ取りや桂川水族館など家族で楽しめる体験コンテンツも同時開催 京都・嵐山に初夏の訪れを告げる恒例イベントが、2026年も開催されます。嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」は、今年で39回目を迎える環境保全チャリティーイベントです。桂川の