立ち食いそば屋でラーメンを販売している店が東京近郊にも何店かある。もちろんラーメン専門店の味という方向ではなく、大衆系とでもいえばいいのだろうか。シンプルなスープに小さめのチャーシュー、メンマ、ネギなどがのる昭和スタイルの味である。しかし、これが結構おいしかったりするのだ。【画像】「立ち食いそば屋のラーメン」に合うトッピングを探してわかった“異次元のうまさ”の“意外な食材”はコチラ…その他の絶品