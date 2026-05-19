〈《再審制度の見直しが進まないワケ》まるで市民感覚のない法務省のナゾ…村木厚子さんが見た「刑事司法ムラ」の異様な実態〉から続く刑事司法に関する問題が相次ぎ、いつ誰が次の犠牲者になるか分からない日本。なんでそうなるのか、どうしたらいいのか、それを具体的かつ分かりやすく書いた本が出た。『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）だ。【画像】無罪判決を受け、ハンカチを頬に当てる村木さん著者は