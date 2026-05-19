〈ニュースを見て「私の事件と構図がそっくり」と…村木厚子さんが「もういちどペンを執る」と決めた“衝撃の理由”とは《郵便不正事件でえん罪に》〉から続く刑事司法に関する問題が相次ぎ、いつ誰が次の犠牲者になるか分からない日本。なんでそうなるのか、どうしたらいいのか、それを具体的かつ分かりやすく書いた本が出た。『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）だ。【画像】「普通に多数決をやれば負ける…