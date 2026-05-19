祖父は一代で百貨店を築き上げた名経営者。両親はともに高学歴のインテリ。兄弟には歯科医もいる――。《秘蔵グラビア》「ほぼハダカ姿も…」ぼったくりの帝王がホレた『美人女優』そんな“恵まれた家系”に生まれた男は、なぜ歌舞伎町最大級のキャッチバー・チェーン「Kグループ」を率いる“ぼったくりの帝王”へと変貌したのか。栄光と転落、知性と欲望が交錯する、影野臣直の半生を追う。作家・本橋信宏氏の文庫『歌舞伎