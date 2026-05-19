元モーニング娘。でタレントの加護亜依（38）が、19日までに公開されたお笑い芸人の江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」に出演。過去に“裸の付き合い”があった女芸人を明かした。【写真】「かわいすぎてやばい」“久々のツインテール”姿を披露した加護亜依「江頭、加護ちゃんに連れられて初めての麻辣湯」と題した動画で、加護が出演。5月30日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催予定の「エガ