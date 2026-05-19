【ワシントン共同】米司法省は18日、過去の政権による政治的な動機に基づく捜査など「司法の政治利用」による被害者を救済するため、計17億7600万ドル（約2800億円）の基金を創設すると発表した。2021年の議会襲撃事件などを巡り、野党民主党のバイデン前政権下で捜査対象となったトランプ大統領の盟友や支持者への補償目的とみられる。民主党は猛反発した。司法省によると、トランプ氏は、自身の納税申告書が報道機関に流出し